Haberler

Çorum'da 19 Mayıs coşkusu: 90 yaşındaki 'Bayrak Ana' Satı Bocuk törene damga vurdu

Çorum'da 19 Mayıs coşkusu: 90 yaşındaki 'Bayrak Ana' Satı Bocuk törene damga vurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Törene elinde Türk bayrağıyla katılan 90 yaşındaki 'Bayrak Ana' lakaplı Satı Bocuk, protokol önünde marşlara eşlik ederek büyük beğeni topladı. Programda öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları sergilendi ve 'Milli Mücadele Oratoryosu' sahnelendi.

ÇORUM'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Kutlamalara elinde Türk bayrağıyla katılan Satı Bocuk (90), protokolün önünde marşlara eşlik ederek törene damga vurdu.

Çorum'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program, Kadeş Barış Meydanı'nda devam etti. Törene Çorum Valisi Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Mehmet Tahtasız ve protokol üyeleri katıldı. Vali Ali Çalgan ile Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, tören alanındaki vatandaşların bayramını kutladı. Kutlamalar sırasında kentte 'Bayrak Ana' olarak tanınan 90 yaşındaki Satı Bocuk, elinde Türk bayrağı ve bastonuyla protokolün bulunduğu alana geldi. Vali Ali Çalgan'ın yanında bir süre oturarak etkinlikleri izleyen Bocuk, daha sonra ayağa kalkıp elindeki Türk bayrağını sallayarak belediye bando takımının çaldığı marşlara eşlik etti. Protokol üyeleri ve vatandaşlar, Bocuk'u alkışladı.

Programda öğrenciler tarafından şiirler okunurken, halk oyunları ekipleri gösteriler sundu. Gençlerin sahnelediği 'Milli Mücadele Oratoryosu' ise izleyenlerden büyük beğeni topladı. Oratoryoda, Kurtuluş Savaşı dönemini anlatan canlandırmalar ve duygu yüklü anlatımlar izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Mehteran konseri ile spor gösterilerinin de yer aldığı program, dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran ordusu: Saldırılar tekrar başlarsa ABD'ye karşı yeni cepheler açarız

İran-ABD savaşını yeniden başlatacak "yeni cephe" tehdidi
Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu! İfade verdi

Yattaki sarışın kadının kimliği belli oldu! Dikkat çeken "mama" detayı
Mango kurucusu İsak Andiç'in ölümünde oğlu gözaltında

Ünlü Türk iş insanının ölümünde oğlu gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Almus Barajı'nda taşma riski! 15 mahalle ve 7 köy tahliye ediliyor

İlçe diken üstünde! 15 mahalle ve 7 köy tahliye ediliyor
Yıldız futbolcuya şok! Kalçasını bütün dünya gördü

Yıldız futbolcuya şok! Kalçasını bütün dünya gördü

Bakan Gürlek'ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması! Suçlamaları tek tek saydı

Bakan Gürlek'ten Rasim Ozan açıklaması! Suçlamaları tek tek saydı
Hakan Safi büyük oynuyor! Ünlü hocayla görüştü, Fenerbahçe'ye getirecek

Ünlü hocayla görüştü, Fenerbahçe'ye getirecek
Arda Güler'e akılalmaz teklif! Bir saniye bile düşünmediler

Arda'ya akılalmaz teklif! Bir saniye bile düşünmediler
Herkes ekran başına UEFA Avrupa Ligi finali şifresiz kanalda

Herkes ekran başına! Büyük heyecan şifresiz kanalda

Tam 1 ton 200 kilo! Ekipler hemen el koydu

Tam 1 ton 200 kilo! Ekipler hemen el koydu