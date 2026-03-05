Haberler

Çorum'da "Kadının Işığı" temalı sergi açıldı

Çorum'da 'Kadının Işığı' temalı sergi açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum Halk Eğitimi Merkezi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 'Kadının Işığı' temalı sanat sergisi düzenledi. Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, serginin kadın emeğinin ve üretkenliğinin ön plana çıktığı bir etkinlik olduğunu belirtti.

Çorum Halk Eğitimi Merkezince, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Kadının Işığı" temalı vitray, perspektif ve seramik sergisi açıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sergide kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı vitray, perspektif ve seramik eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, serginin açılış töreninde yaptığı konuşmada, 8 Mart'ın kadın emeğinin, azminin ve üretkenliğinin görünür kılındığı önemli bir farkındalık günü olduğunu bildirdi.

Kadınların hayatın her alanında emeğiyle iz bırakan, ailesini ve toplumu şekillendiren güçlü bir değer olduğuna dikkati çeken Mercan, "Sanat ise bu emeğin en estetik ifadesidir. Bugün burada sergilenen her bir eser sabrın, inancın ve üretmenin somut göstergesidir. Kadınlarımızın öğrenmeye, üretmeye ve paylaşmaya olan azmi, toplumumuzun yarınlarına ışık tutmaktadır." ifadelerini aktardı.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ise öğrenmenin hayat boyu devam ettiğini vurgulayarak, halk eğitimi merkezlerinin her yaştan bireye kendini geliştirme imkanı sunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Betül Balabaz
İran'dan Azerbaycan saldırısıyla ilgili kafa karıştıran açıklama

Azerbaycan saldırısıyla ilgili İran'dan kafa karıştıran açıklama
İran'da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı

İran'da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avrupa'da uykular kaçtı! Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu

Avrupa'da uykular kaçtı! Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu
Ünlü ismin başlarından füze yağan Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan'a sorusu olay oldu

Başlarından füze yağan çifte yöneltilen soru olay oldu
Paylaştığı videoya bakın! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Akıllı olun' mesajı

Erdoğan'dan "Akıllı olun" mesajı
Dünya diken üstünde! Füzeleri art arda ateşleyip 'Ben de varım' dedi

Dünya diken üstünde! Füzeleri art arda ateşleyip "Ben de varım" dedi
Avrupa'da uykular kaçtı! Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu

Avrupa'da uykular kaçtı! Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu
Mehir çıtası arşa çıktı! Gelinin isteğinin fiyatı inanılmaz

Mehir çıtası arşa çıktı! Gelinin isteğinin fiyatı inanılmaz
ABD'nin kayıpları artıyor! 'Yenilmez' denilen savaş uçağı düştü

Kayıplar artıyor! ABD'nin "efsanesi" İran'da düştü