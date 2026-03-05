Çorum'da 'Kadının Işığı' temalı sergi açıldı

Çorum Halk Eğitimi Merkezince, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Kadının Işığı" temalı vitray, perspektif ve seramik sergisi açıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sergide kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı vitray, perspektif ve seramik eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, serginin açılış töreninde yaptığı konuşmada, 8 Mart'ın kadın emeğinin, azminin ve üretkenliğinin görünür kılındığı önemli bir farkındalık günü olduğunu bildirdi.

Kadınların hayatın her alanında emeğiyle iz bırakan, ailesini ve toplumu şekillendiren güçlü bir değer olduğuna dikkati çeken Mercan, "Sanat ise bu emeğin en estetik ifadesidir. Bugün burada sergilenen her bir eser sabrın, inancın ve üretmenin somut göstergesidir. Kadınlarımızın öğrenmeye, üretmeye ve paylaşmaya olan azmi, toplumumuzun yarınlarına ışık tutmaktadır." ifadelerini aktardı.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ise öğrenmenin hayat boyu devam ettiğini vurgulayarak, halk eğitimi merkezlerinin her yaştan bireye kendini geliştirme imkanı sunduğunu kaydetti.