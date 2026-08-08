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Alaca'da Anız Yangını: 500 Dönüm Zarar Gördü, 450 Balya Küle Döndü

Alaca'da Anız Yangını: 500 Dönüm Zarar Gördü, 450 Balya Küle Döndü
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Çorum'un Alaca ilçesinde balya makinesinden çıkan anız yangınında 500 dönüm alan zarar gördü. Yangında 450 saman balyası küle dönerken bir traktör de kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, soruşturma başlatıldı.

ÇORUM'un Alaca ilçesinde balya makinesinde çıkan anız yangınında 500 dönüm alan zarar gördü. Yangında 450 saman balyası küle dönerken, bir traktör de kullanılmaz hale geldi.

Gece saatlerinde Alaca ilçesi Balçıkhisar köyünde balya makinesinden kaynaklı anız yangını çıktı. Çiftçilerin tarlada çalışma yaptığı sırada balya makinesinde başlayan yangın, kısa sürede hasadı yapılmış tarlaya yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile iş makineleri sevk edildi. 500 dönüm alandaki anız yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söldürüldü. Yangında 450 saman balyası küle dönerken, alevlerin ortasında kalan bir traktör kullanılmaz hale geldi.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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