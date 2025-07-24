Çorum'da 3 Araç Çarpıştı: 3 Yaralı

Çorum'da 3 Araç Çarpıştı: 3 Yaralı
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde, 3 aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 3 aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ömer Y. idaresindeki 06 CZV 618 plakalı hafif ticari araç, İrem Y'nin kullandığı 06 ECG 680 plakalı otomobil ve Enes K'nin kullandığı 55 RF 340 plakalı otomobil, Sungurlu-Alaca kara yolu Ekmekçi köyü yakınlarında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler Ömer Y. ve Enes K. ile 06 CZV 618 plakalı araçta bulunan Muhammet A. K. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Serdar Coşkun - Güncel
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