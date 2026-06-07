Çorum'da 2 okula uluslararası Yeşil Bayrak ödülü verildi

Çorum'da 2 okul, Eko-Okullar Uluslararası Yeşil Bayrak Programı kapsamında Yeşil Bayrak Ödülü almaya hak kazandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında yürütülen çalışmaların sonuç verdiği belirtildi.

Açıklamada, Eko-Okullar Uluslararası Yeşil Bayrak Programı çerçevesinde iki yıl boyunca sürdürülen çalışmalar sonucunda Osmancık Şehit Mustafa Ayna Anaokulu ile Osmancık 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulunun uluslararası Yeşil Bayrak Ödülü aldığı ifade edildi.

Okulların ödüllerini Ankara'da düzenlenen törende aldığı aktarılan açıklamada, geri dönüşüm, atık yönetimi, su ve enerji tasarrufu gibi alanlarda gerçekleştirilen çalışmaların başarıda etkili olduğu kaydedildi.