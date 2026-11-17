Çorum'da 2 gündür ulaşılamayan 77 yaşındaki kişi evinde ölü bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum'da 2 gündür haber alınamayan 77 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasıyla hareketsiz bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi; cenazesi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Çorum'da kendisinden haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Yalçın Özceylan'dan (77) 2 gündür haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine Özceylan'ın Bahçelievler Mahallesi Şenyurt 2. Sokak'ta bulunan evine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin apartmanın giriş katındaki dairenin kapısını açmasının ardından içeri giren ekipler, Özceylan'ı hareketsiz halde buldu.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Özceylan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Özceylan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.