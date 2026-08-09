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Sahte kimlikle kaçmaya çalışan şüpheli, 17 suçtan aranıyordu

Sahte kimlikle kaçmaya çalışan şüpheli, 17 suçtan aranıyordu
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Çorum'da sivil trafik ekiplerinin denetleme noktasında kimlik kontrolü sırasında sahte kimlik numarası verip kaçmaya çalışan M.Y., kısa süreli takip sonucu yakalandı. Yapılan incelemede M.Y.'nin 17 ayrı suçtan arandığı tespit edilirken, hakkında 246 bin 304 lira idari para cezası uygulandı, elektrikli bisikleti trafikten men edildi ve şüpheli gözaltına alındı.

ÇORUM'da sivil trafik ekiplerinin denetleme noktasına elektrikli bisikletiyle gelen M.Y., kimlik kontrolünde sahte kimlik numarası verip kaçmaya çalıştı. Ekiplerin takibi sonucu yakalanan M.Y.nin 17 ayrı suçtan arandığı tespit edildi.

Olay, Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Sivil trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulama noktasına elektrikli bisikletle gelen M.Y., ekiplerin kimlik kontrolü sırasında sahte kimlik numarası verdi. Ardından ekiplerden kaçmaya başlayan M.Y., takip sonucu Gazi Caddesi üzerinde yakalandı. Yapılan incelemede M.Y.'nin 17 ayrı suçtan arandığı tespit edildi. Denetleme kapsamında toplam 246 bin 304 lira idari para cezası uygulanan M.Y.'nin kullandığı elektrikli bisiklet otoparka çekilerek, trafikten men edildi. M.Y. gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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