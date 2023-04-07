16 yaşındaki çocuk, tartışma yaşadığı aynı yaştaki arkadaşını pompalı tüfekle vurdu

Çorum'da 16 yaşındaki bir çocuk, tartıştığı aynı yaştaki bir başka çocuğu pompalı tüfekle bacaklarından vurarak yaraladı. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Mimar Sinan Mahallesi 5. Cadde'deki Cuma Pazarı yakınlarında meydana gelen olayda, 16 yaşındaki S.B. önceden tartışma yaşadığı A.C.E.'yi sokakta pompalı tüfekle bacaklarından vurup kaçtı.

POLİS EKİPLERİ PEŞİNE DÜŞTÜ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı A.C.E., sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek ameliyata alındı. Polis, S.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.