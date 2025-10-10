Çorum'da 12. Kitap Kültür Günleri Açıldı

Çorum Belediyesince düzenlenen 12. Kitap Kültür Günleri, törenle kapılarını açtı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Kompleksi'nde düzenlenen Kitap Kültür Günleri'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, kılıçla fethedilen toprakların kalemle ihya edildiğini söyledi.

Çorum'da kitap günleri etkinliği açarak yazarları, düşünce insanlarını, kültür insanlarını yeni nesillerle buluşturmak istediklerini belirten Aşgın, "12'ncisini düzenlediğimiz kitap günlerini bunun için yapıyoruz. Şu ana kadar yaptıklarımızdan en güzelini, en büyüğünü, en fazla katılımlısını inşallah bu yıl yapacağız. Çorum'da 1. sınıftan 8. sınıfa kadar 32 bine yakın öğrencimiz var. Dedik ki her bir öğrencimize bir hediye çeki verelim, her bir öğrencimiz hiç değilse buradan bir kitap alabilsin." dedi.

Etkinliğe 80'in üzerinde yayınevinin katıldığını, 10 gün boyunca 135 söyleşi yapılacağını dile getiren Aşgın, "19 Ekim'e kadar yaklaşık 10 gün boyunca kültür, sanat konuşulacak. Hepimiz susacağız, kitaplar konuşacak. İnşallah kitaplarla, kitap medeniyetinin çocukları olarak yeniden dirileceğiz. Bu kitap kültür günleri, bu fuarımız milletimizin dirilişine inşallah vesile olacak." şeklinde konuştu.

Aşgın, bir gün Gazze'de de kitap ve kültür günleri düzenlenmesi temennisinde bulundu.

Törende belediye ekipleri bando ve halkoyunları gösterisi sundu, ardından İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından dua edilerek açılış kurdelesi kesildi.

Davetliler, törenin ardından fuar alanını gezdi.

Törene, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ile vatandaşlar katıldı.