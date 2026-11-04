Çorum Boğazkale'de tırla çarpışan otomobilde hayatını kaybeden çift defnedildi

Çorum Boğazkale'de tırla çarpışan otomobilde hayatını kaybeden çift defnedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum Boğazkale'de otomobilin tırla çarpıştığı kazada hayatını kaybeden çiftin cenazeleri toprağa verildi. Cenazeler, Sungurlu Belediyesinde helallik alınmasının ardından Çorum Hıdırlık Camisi'nde kılınan namaz sonrası Hıdırlık Mezarlığı'nda defnedildi.
Çorum'un Boğazkale ilçesinde otomobilin tırla çarpışması sonucu hayatını kaybeden çiftin cenazeleri toprağa verildi.
Sungurlu-Boğazkale kara yolunda meydana gelen kazada yaşamını yitiren Burak Ünal ile eşi Firdevs Ünal'ın cenazeleri, kadının görev yaptığı Sungurlu Belediyesinde helallik alınmasının ardından Çorum Hıdırlık Camisi'ne getirildi.
Çiftin cenazeleri, burada öğle vakti kılınan namaz sonrası Hıdırlık Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze namazına, çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, İl Sağlık Müdürü Sinan Zehir, MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ile vatandaşlar katıldı.
Burak Ünal (30) yönetimindeki otomobil, dün Sungurlu-Boğazkale kara yolu Evci köyü yol ayrımı yakınlarında M.Ö. idaresindeki tırla çarpışmış, kazada Sungurlu Devlet Hastanesi'nde çalışan Burak Ünal ile Sungurlu Belediyesinde görevli eşi Firdevs Ünal (26) yaşamını yitirmişti.