Çorum Belediyesinden Zimmet Suistimali İddiasına Suç Duyurusu

Çorum Belediyesince, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bir görevlinin yolcu otobüslerinden alınan giriş ücretlerinin kayıtlarında oynama yaparak zimmetine para geçirdiği iddiasına ilişkin suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, bir belediye personelinin otogarda görevli olduğu birimde tahsilat işlemlerine ilişkin usulsüzlük yaptığı şüphesi üzerine 15 Eylül'de idari soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Soruşturma sürecinde Çorum Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğünün otogarda kullanılan dijital sistemin üreticisi yazılım firmasından detaylı rapor edindiği, gerekli belgelerin ve personel ifadelerinin değerlendirilmesiyle incelemenin tamamlandığı belirtilen açıklamada, "Kurumsal soruşturma kapsamında A.E. isimli personel ifadeye çağrılmış olmasına rağmen çağrıya uymamış, savunma hakkını kullanmaktan imtina etmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda ilgili personelin 14 Ekim 2025 tarihi itibarıyla iş akdi feshedilmiştir. Ayrıca, zimmete geçirilen tutarın yasal faiziyle birlikte tahsili için gerekli işlemler başlatılmış olup, konu cumhuriyet savcılığına intikal ettirilmek üzere suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Olayın "bireysel bir suistimal" olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belediyemizin kurumsal yapısına yönelik herhangi bir ihmal veya kusur bulunmamaktadır. Kamu kaynaklarının korunması konusunda en yüksek hassasiyeti gösteren belediyemiz, benzer durumlarda hiçbir surette tolerans göstermeyecek, sürecin adli ve idari boyutlarının sonuna kadar takipçisi olacaktır. Şeffaflık, hesap verebilirlik ve kamu vicdanına uygunluk ilkeleri doğrultusunda kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklama yapılmıştır."