Çorum'da 'tekne orucu' tutan çocuklar birlikte iftar yaptı

Çorum Belediyesince ramazan ayı dolayısıyla çocuklara yönelik "Tekne Orucu İftar Programı" düzenlendi.

Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programda, aileleriyle sahur yaptıktan sonra öğlene kadar "tekne orucu" tutan 6-10 yaş aralığındaki çocuklar, iftar sofrasında buluştu.

Etkinlikte bir çocuğun öğle ezanı okumasıyla çocuklar oruçlarını açtı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, burada yaptığı konuşmada, millete ve devlete faydalı nesiller yetiştirmek istediklerini söyledi.

Ailenin çocuk eğitimindeki rolüne dikkati çeken Aşgın, "Çocuklarımızın ilk öğretmenleri anneleridir, babalarıdır çünkü her şey ailede başlar. Eğer bir çocuk topluma faydalı bir birey olarak hayata adım atacaksa, bunun arkasındaki asıl kahraman başta anneler olmak üzere ailelerimizdir. İstiyoruz ki evlatlarımız geçmişinden, tarihinden, dininden, değerlerinden güç alsın ve geleceği inşallah bu nesil böyle güzel, şefkatli ve merhametli bir şekilde inşa etsin." dedi.

Tekne orucu uygulamasının yaygınlaşmasından memnuniyet duyduklarını dile getiren Aşgın, "Tekne orucunu ilk uygulayan il Çorum Belediyesi oldu. Bundan da gurur duyuyoruz. Birçok ilde tekne orucu iftarlarının düzenlendiğini görüyoruz." diye konuştu.

İftar yaptıktan sonra dua eden çocuklar için Hacivat-Karagöz gösterisi de sergilendi.