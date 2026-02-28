Haberler

Çorum'da "tekne orucu" tutan çocuklar birlikte iftar yaptı

Çorum'da 'tekne orucu' tutan çocuklar birlikte iftar yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla 6-10 yaş aralığındaki çocuklara yönelik 'Tekne Orucu İftar Programı' düzenledi. Programda çocuklar, aileleriyle birlikte iftar sofrasında buluştu ve Hacivat-Karagöz gösterisi yapıldı.

Çorum Belediyesince ramazan ayı dolayısıyla çocuklara yönelik "Tekne Orucu İftar Programı" düzenlendi.

Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programda, aileleriyle sahur yaptıktan sonra öğlene kadar "tekne orucu" tutan 6-10 yaş aralığındaki çocuklar, iftar sofrasında buluştu.

Etkinlikte bir çocuğun öğle ezanı okumasıyla çocuklar oruçlarını açtı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, burada yaptığı konuşmada, millete ve devlete faydalı nesiller yetiştirmek istediklerini söyledi.

Ailenin çocuk eğitimindeki rolüne dikkati çeken Aşgın, "Çocuklarımızın ilk öğretmenleri anneleridir, babalarıdır çünkü her şey ailede başlar. Eğer bir çocuk topluma faydalı bir birey olarak hayata adım atacaksa, bunun arkasındaki asıl kahraman başta anneler olmak üzere ailelerimizdir. İstiyoruz ki evlatlarımız geçmişinden, tarihinden, dininden, değerlerinden güç alsın ve geleceği inşallah bu nesil böyle güzel, şefkatli ve merhametli bir şekilde inşa etsin." dedi.

Tekne orucu uygulamasının yaygınlaşmasından memnuniyet duyduklarını dile getiren Aşgın, "Tekne orucunu ilk uygulayan il Çorum Belediyesi oldu. Bundan da gurur duyuyoruz. Birçok ilde tekne orucu iftarlarının düzenlendiğini görüyoruz." diye konuştu.

İftar yaptıktan sonra dua eden çocuklar için Hacivat-Karagöz gösterisi de sergilendi.

Kaynak: AA / Betül Balabaz
Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor

ABD ve İsrail saldırdı, İran'dan güçlü karşılık geldi
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu

Görüntü İran'dan değil İsrail'den
İran'da bir ilkokul vuruldu! 51 kız öğrenci hayatını kaybetti

İsrail, İran'da kız ilkokulunu vurdu 51 çocuk hayatını kaybetti!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'ın Bahreyn'deki ABD donanma üssünü vurduğu anlar kamerada

Canlı yayında savaş! ABD donanma üssünün vurulduğu anlar kamerada
Ecel terleri döktüğümüz maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Sakin sakin otururken televizyonda gördüğüne dayanamadı
Serdal Adalı, Kocaelispor maçını taraftarlarla izleyecek

Maç öncesine damga vuran kare!
Galatasaray taraftarını delirten Fatih Terim sansürü

O parmağın kimi kapattığını öğrenince inanamayacaksınız
İran'ın Bahreyn'deki ABD donanma üssünü vurduğu anlar kamerada

Canlı yayında savaş! ABD donanma üssünün vurulduğu anlar kamerada
Savaş şiddetleniyor: İran'dan İsrail'e misilleme geldi

Savaş şiddetleniyor: İran'dan beklenen hamle geldi
İsrail: İran Devrim Muhafızı Komutanı Muhammed Pakpur öldürüldü

İsrail: İran Devrim Muhafızı Komutanı öldürüldü