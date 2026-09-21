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Çorum Barajı çevresinde yaklaşık 250 kişi Dünya Temizlik Günü'nde çöp topladı

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Çorum Barajı çevresinde yaklaşık 250 kişi Dünya Temizlik Günü'nde çöp topladı
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Dünya Temizlik Günü dolayısıyla Çorum Barajı çevresinde düzenlenen etkinlikte yaklaşık 250 öğrenci ve gönüllü çevre temizliği yaptı. Öğrenciler, yaklaşık 3,5 kilometrelik baraj gölü çevresini çöplerden arındırarak buldukları çöpleri ayrıştırıp torbalarda topladı.

Çorum'da yaklaşık 250 öğrenci ve gönüllü, Dünya Temizlik Günü dolayısıyla Çorum Barajı çevresinde temizlik yaptı.

Let's Do It Türkiye tarafından Çorum Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen etkinlikte, Fuat Sezgin İmam Hatip Ortaokulu, Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu ile Mimar Sinan Anadolu Lisesi öğrencileri ve gönüllüler Çorum Barajı'nda bir araya geldi.

Aynı zamanda mesire alanı olarak kullanılan bölgede çevre temizliği yapan öğrenciler, doğada buldukları çöpleri ayrıştırarak çöp torbalarında topladı.

Yaklaşık 3,5 kilometre uzunluğundaki baraj gölü çevresini çöplerden arındıran öğrenciler, çalışmanın ardından müzik eşliğinde halay çekti.

Let's Do It Türkiye Saha Asistanı ve din kültürü öğretmeni Rukiye Batur, AA muhabirine, Dünya Temizlik Günü dolayısıyla birçok ülkede insanların çevre temizliği için bir araya geldiğini söyledi.

Çorum'un da bu temizlik hareketinin parçası olması amacıyla etkinliği düzenlediklerini belirten Batur, "Let's Do It, 2008'de Estonya'da kurulmuş bir vakıf ve Türkiye de buna bağlı olan 212 ülkeden biri. Biz de buna bağlı olarak 15-24 Eylül'de Türkiye'de çöp topladık. Dünyanın temel problemi olan çöp körlüğüne dikkat çekmeyi hedefledik." dedi.

Çevre kirliliğinin önüne geçmek için bireysel hareket ile kolektif gücü bir araya getirmeyi amaçladıklarını dile getiren Batur, "Daha temiz bir dünya için herkes elini taşın altına koymalı, 'ben de varım' demeli." diye konuştu.

Kaynak: AA
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