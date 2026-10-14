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Çorum Alaca'da Nazım Bekdemir 35'inci kan bağışıyla altın madalya aldı

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Çorum Alaca'da Nazım Bekdemir 35'inci kan bağışıyla altın madalya aldı
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Çorum Alaca'da yaşayan 57 yaşındaki Nazım Bekdemir, trafik kazalarından etkilenerek başladığı kan bağışını 31 yıldır sürdürüyor. 35'inci kan bağışı dolayısıyla Türk Kızılay tarafından altın madalya ve teşekkür beratıyla ödüllendirildi.

Çorum'un Alaca ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki Nazım Bekdemir, trafik kazalarından etkilenerek başladığı kan bağışını 31 yıldır sürdürüyor.

İlçede nakliyecilik yapan iki çocuk babası Bekdemir, 1995'te radyodan bir trafik kazasında yaralanan kişi için acil kan ihtiyacı olduğunu öğrenince bağış yapmaya karar verdi.

Bu dönemde kan bağışının öneminin farkına varan Bekdemir, Türk Kızılay'ın düzenli kan bağışçısı oldu.

O günden bu yana kan bağışında bulunmayı sürdüren Bekdemir, 35'inci kan bağışını yapması dolayısıyla altın madalya ve teşekkür beratı ile ödüllendirildi.

Düzenli kan bağışı dolayısıyla daha önce verilen bronz ve gümüş madalyaları da evinde saklayan Bekdemir, AA muhabirine, kan bağışında bulunmaya sağlığı elverdikçe devam edeceğini söyledi.

Kan bağışında bulunmak için kendisine söz verdiğini belirten Bekdemir, "Trafik kazalarından dolayı Kızılay'a kan bağışında bulunmak için kendime söz verdim. Bu zamana kadar da kanımı bağışladım." dedi.

Kan bağışının çevresindeki insanlara da örnek olduğunu vurgulayan Bekdemir, "Arkadaşlarımı da teşvik ettim. Onlar da geldiler, Kızılay'a kan verdiler. Onun için de çok mutluyum, ayrı gurur duyuyorum." diye konuştu.

Kan bağışının yanı sıra doğaya katkı sunulmasından da mutluluk duyduğunu dile getiren Bekdemir, "İnsanlara kan verdiğim için Kızılay benim adıma doğaya üç fidan dikiyor. Bundan da çok mutluyum. Herkesi Kızılay'a kan vermeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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