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Çoruh Nehri Kışın Yeşilbaş Ördeklere Ev Sahipliği Yapıyor

Çoruh Nehri Kışın Yeşilbaş Ördeklere Ev Sahipliği Yapıyor
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Çoruh Nehri, kışın yeşilbaş ördeklerin akınına uğrayarak, bölgeye ayrı bir güzellik katıyor. Koruma ekipleri avcılığa karşı önlemler alırken, biyoçeşitlilik açısından önemli bir alan olarak dikkat çekiyor.

Dünyanın en hızlı akan ırmakları arasında yer alan Çoruh Nehri, kışın yeşilbaş ördeklere ev sahipliği yapıyor.

Kışın yüzeyi kısmen buz tutan ve debisi azalan bölgenin en önemli su kaynaklarından Çoruh Nehri, son yıllarda yeşilbaş ördeklerin akınına uğruyor.

Şehir merkezini ikiye bölen nehrin yer yer buzla kaplanan yüzeyindeki ördekler, bulundukları ortama ayrı bir güzellik katıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bayburt Şubesi ekipleri de yeşilbaş ördeklerin avlanmaması için koruma kontrol faaliyetlerini sürdürüyor.

"İnsanlar ve hayvanlar arasındaki bağın güçlenmesi adına güzel bir örnek"

???????Biyoçeşitlilik üzerine araştırmalar yapan Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdurrahman Sefalı, AA muhabirine, kentin biyoçeşitlilik açısından önemli bir bölge olduğunu belirterek, "Türkiye'deki kuş çeşitliliğinin yarısı Çoruh Nehri havzasında bulunuyor." dedi.

Havzadaki kuş türlerinden birinin de kışın nehri ziyaret eden yeşilbaş ördekler olduğunu bildiren Sefalı, kent merkezine kadar gelen ördeklerin insanlara aldırış etmeden beslenmeye çalıştığını anlattı.

Ördeklerin, şehir merkezinde daha kolay besin bulabildiğine işaret eden Sefalı, şunları söyledi:

"İnsanlar bunlara ekmek verdiği zaman kümeler halinde şehir merkezinden akan nehir içerisinde bulunuyorlar. Yine kırsalda bazı avcılık faaliyetleri, hayvanın şehir merkezinde kendini güvende hissetmesine neden olabilir. Şehir merkezinde ördekleri daha fazla görmek insanlar ve hayvanlar arasındaki bağın güçlenmesi adına güzel bir örnek."

Sefalı, yeşilbaş ördekleri besleyen vatandaşlara tavsiyelerde bulunarak, "Bunların yabani hayvan olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ekmek içeriğinde küf varsa kuşları zehirleyebilir. Uzun süreli beslemelerde hayvanda kanat deformasyonuna ve birlikte sürekli aynı bölgede bulundukları için bazı hastalıkların daha hızlı yayılmasına sebebiyet verebilir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Çarpıcı renklere sahip ördeklerin, amatör kuş gözlemciliği açısından da fırsat sunduğunu vurgulayan Sefalı, "Bu anlamda Bayburt şehir merkezi özellikle dikkati çekiyor. Erkek ve dişisinin birbirine benzememesi, farklı renklere sahip olmasıyla dikkati çeken bir kuş türü." dedi.

Sefalı, 2017'de Çoruh Nehri'nde yaptıkları sayımda 100 civarında olan yeşilbaş ördek sayısının, son dönemde bini aştığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel
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