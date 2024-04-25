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Çorlu tren kazası davasında karar: TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan'a 15 yıl, bölge bakım müdürü Mümin Karasu'ya 17,6 yıl hapis cezası

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2018 yılında yaşanan ve 25 kişinin hayatına mal olan Çorlu tren kazası davasında karar çıktı. Mahkemenin karar duruşmasında dönemin TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan'a 15 yıl, bölge bakım müdürü Mümin Karasu'ya 17,6 yıl hapis cezası verildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2018 yılında meydana gelen ve 7'si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasına ilişkin davada karar çıktı.

Çorlu'da 25 kişinin hayatını kaybettiği, 340 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin 13 sanığın yargılandığı davada 6 yıl sonra açıklanan kararda dönemin TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan'a 15 yıl, bölge bakım müdürü Mümin Karasu'ya 17,6 yıl hapis cezası verildi.

EN FAZLA CEZA BÖLGE MÜDÜRÜ VE BAKIM MÜDÜRÜNE

Çorlu Halk Eğitim Merkezi'ne kurulan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında dönemin TCDD Birinci Bölge Müdürü Nihat Aslan hakkında 15 yıl, TCDD birinci bölge bakım müdürü Mümin Karasu 17 yıl 6 ay, TCDD birinci bölge bakım müdür yardımcısı Nizamettin Aras'a 8 yıl 4 ay hapis cezası verilirken Bakım Servis Alanlarından Sorumlu Müdür Yardımcısı Levent Meriçli de 9 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Çorlu tren kazası davasında karar: TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan'a 15 yıl, bölge bakım müdürü Mümin Karasu'ya 17,6 yıl hapis cezası

DURUŞMAYI ÖZGÜR ÖZEL DE TAKİP ETTİ

Karar duruşması, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere çok sayıda siyasi, sivil toplum kurulu temsilcisi ve barolar tarafından da takip edildi.

Duruşmadan önce açıklamalarda bulunan Özel, "Bir olaya ilk gün üzülüp sonra unutmak bu ülkeye yeni acıların yaşatılmasına sebebiyet veriyor. böyle olaylarda ilk günden son güne aynı dirençte olmak lazım. Ailelerin, annelerin, kardeşlerin, çocukların direnci bütün mağdur ve mazlumlara örnek olsun Çorlu'daki direnç." dedi.

"Geçen sefer kararı yerel seçimlerden sonraya bırakanlar bugün bir kere daha düşünsünler." ifadelerini kullanan Özel, sözlerinin devamında "Ölenleri suçlu, suçluları masum gösteren bir karara kimse yeltenmesin. Bu iş burada bitmez. Bu tip kararları alanların, tren kazasında ölmüş 3 yaşında, 5 yaşındaki yavruların hakkına girenlerin peşini bırakmam namussuzluktur." dedi.

Çorlu tren kazası davasında karar: TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan'a 15 yıl, bölge bakım müdürü Mümin Karasu'ya 17,6 yıl hapis cezası

NE OLMUŞTU?

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden İstanbul Halkalı'ya gitmek için harekete geçen 362 yolcu ve 6 personelin içinde bulunduğu tren, 8 Temmuz 2018'de Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak devrilmişti.

7'si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği, 340 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili hazırlanan dava iddianamesinde "kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu" bulundukları gerekçesiyle sanıklar Turgut Kurt, Özkan Polat, Çetin Yıldırım ve Celaleddin Çabuk'un "birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

9 Eylül'de de Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan bilirkişi raporları ve değerlendirme neticesinde soruşturmanın genişletilmesine karar verilmiş, bu kapsamda aynı suçtan Nihat Aslan, Levent Meriçli, Mümin Karasu, Levent Kaytan, Nizamettin Aras, Burhan Ortancıl, Tevfik Baran Önder, Deniz Parlak ve Kubilay Başkaya hakkında Çorlu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.

Dava kapsamında TCDD 1. Bölge Müdürlüğü'nde Bakım Servis Müdürü olan Mümin Karasu 10 Ekim 2022'de tutuklanmış, tutukluluğuna yapılan itiraz üzerine Çorlu 2. Ağır Ceza Mahkemesince 25 Kasım 2022'de hakkında yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliye edilmişti.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Çorlu Tcdd Güncel Haberler

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Yorumlar (9)

bagıran adam:

6 sene sonra gelen adalet, adalet değildir.

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Vll. Murat:

6 yıl önce bilmediğiniz neyi öğrendiniz de şimdi ceza verdiniz ???

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Serkan Taşdemir:

Keşke dikkatli olsaydiniz onlar ölmese sizde cezaya baglamasaydiniz Ailelere çocuklara yazik

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Bordo Bere:

INANMAYIN 5 YIL SONRA SERBEST

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hüseyin yurttaş:

adalet bu kadar geç ve zor mu işliyor.

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Bordo Bere:

HEYY ALMANYA DEMEKLE OLMUYOR GELDE BU ISLER NASIL YAPILIR ALMANYADAN ÖGREN

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sade vatandaş:

şimdi bu müdürlere birileri fırça atıp fazla masraf yapmayın yol bekçilerine masraf etmeyin tasarruf edin istakoz kaymak falan alıp saraylar yaptıramıyoruz demişler o gariban müdürlerde her kim ise bu kişilerin dediğini şeytana uyup yapmış kabakta başlarına patlamış onlara geçmiş olsun diyebiliriz ama adalet yerine geldimi gelmedimi biz bir şey diyemeyiz bu karar tarafsız yüce Türk yargısına ve sizin vicdanlarınıza kalmış

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Zübükzade:

Adalete olan inanç o kadar bitmiş ki 15 yıl ve 17,5 yıl ceza alan biri belki de ceza evine bile girmeyecek duruşmadaki iyi hali nedeni ile cezanın bilmem kaçta kaç oranın da indiriminden dolayı yada tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak her an tahliye edilebilirler aldıkları cezadan belki 1/2 sene bile yatmadan çıkacaklar

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Ismail Alkan:

Özgür özeli, Antalya da yaşanan teleferik kazasının mahkemesine de bekliyoruz. Anet müdürü Mesut kocagöz, şimdi Kepez ilçesi belediye başkanı, hapis gözaltında . CHP'liler salınması için cezaevi önünde nöbet tutuyorlar. İlahi adalet

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