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Çorlu tren kazası davası 25 Nisan'a ertelendi! Aileler "Hak, hukuk, adalet" sloganları attı

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8 Temmuz 2018 tarihinde Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen ve 25 kişinin hayatını kaybettiği tren katliamına ilişkin 13 sanıklı davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşma 25 Nisan'a ertelenirken, kazada yakınlarını kaybedenler kararı "Hak, hukuk, adalet" sözleriyle protesto etti. Duruşmanın ardından konuşan CHP lideri Özgür Özel "Bu kararı seçimden önce verip de toplumun, senin ne yaptığını görüp de sandıkta sende hesap soracağını biliyorsun" dedi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2018 yılında 25 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasına ilişkin dava 25 Nisan'a ertelendi. Karara tepki gösteren aileler "Hak, hukuk, adalet" sloganları atarken, duruşmaya katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Bu kararı seçimden önce verip de toplumun, senin ne yaptığını görüp de sandıkta sende hesap soracağını biliyorsun" sözleriyle tepki gösterdi.

SALONUN ÖNÜNE YÜRÜYÜŞ GERÇEKLEŞTİRDİLER

Davanın 19'uncu duruşması bu sabah Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma öncesi kazada yakınlarını kaybedenler duruşmanın görüleceği salonun önüne yürüyüş gerçekleştirdi.

Çorlu tren kazası davası 25 Nisan'a ertelendi! Aileler 'Hak, hukuk, adalet' sloganları attı

DURUŞMA 25 NİSAN'A ERTELENDİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel de ailelerle bir araya geldi. Mahkeme, sanıkların son savunmasının alınmadığı gerekçesiyle davayı 25 Nisan'a erteledi.

Çorlu tren kazası davası 25 Nisan'a ertelendi! Aileler 'Hak, hukuk, adalet' sloganları attı

KARAR AİLELERİN BÜYÜK TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Karar duruşmasının bir kez daha ertelenmesi kazada hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel'in annesi Mısra Öz başta olmak üzere ailelerin büyük tepkisini çekti. Aileler duruşmanın ertelenmesini "Hak, hukuk, adalet" sloganlarıyla protesto etti.

Çorlu tren kazası davası 25 Nisan'a ertelendi! Aileler 'Hak, hukuk, adalet' sloganları attı

ÖZEL: ANNELERLE BİRLİKTE SENİ KOVALAMAYA DEVAM EDECEĞİM

Duruşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Adaleti ray altında bırakmayacağız. Esas mevzuyu biliyoruz. Kararı seçimden sonraya kaçırıyorsun. Bu kararı seçimden önce verip de toplumun, senin ne yaptığını görüp de sandıkta sende hesap soracağını biliyorsun. Ondan korkuyorsun. Yapacağınız rezillik ortaya çıktı sandıktan sonraya kararı kaçırıyorsun. İstediğin yere kaç ben bu annelerle birlikte seni kovalamaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Tren Kazası Özgür Özel Tekirdağ Çorlu Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Şerif Ali:

Bence bu aileler de biraz abartılar. Hak, hukuk, adaletin olmadığı bir yerde neyi arıyorsunuz? Bizler emin olun acınızı paylaşıyoruz lakin olmayan bir şeyi de size veremiyoruz. Şuan adalet aramanız 1 TL nin 35 Dolar olması gibi imkanız. varlık var ama imkan yok.

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haksız mıyım:

bir tren kazasından bile siyasi rant elde etmeye çalışacak kadar ahlaksızdır cehp. ülkede felaket yaşanmasına sevindiklerine çok eminim. insanlar ölmüş falan umurlarında değil. olayı istismar edip siyasi malzeme yapmaktan başka dertleri yok

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