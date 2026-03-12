Yargıtay Cezayı Bozmuştu... Çorlu Tren Faciasında Oğlunu Kaybeden Anne Mısra Öz "Kamu Görevlisine Hakaret" Davasında Beraat Etti

Haber : Mehmet OFLAZ

(İSTANBUL) - Çorlu 5. Asliye Ceza Mahkemesi, Çorlu tren faciasında 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel'i kaybeden Mısra Öz'e "kamu görevlisine hakaret" suçundan verilen 8 bin 840 liralık para cezasına ilişkin kararı Yargıtay'ın bozması sonrası görülen duruşmada, Öz'ün beraatine hükmetti.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinin Sarılar köyü yakınlarında 8 Temmuz 2018'de meydana gelen tren faciasında, 7'si çocuk 25 kişi hayatını kaybetti, 300'den fazla kişi ise yaralandı. 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel'i tren faciasında kaybeden Mısra Öz hakkında, kazaya ilişkin dava sürecinde mahkeme heyetine yönelik "Üç maymunu oynamayı tercih eden bir heyet" ifadeleri nedeniyle açılan davada, Çorlu 5. Asliye Ceza Mahkemesi, "kamu görevlisine hakaret" suçundan 8 bin 840 TL para cezası verilmesine hükmetti.

Kararın temyiz edilmesinin ardından Yargıtay 4. Ceza Dairesi, Öz'e "kamu görevlilerine hakaret" suçundan verilen 8 bin 840 liralık para cezasını bozarak dosyayı yeniden değerlendirilmek üzere Çorlu 5. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, Yargıtay'ın bozma kararının ardından dava, Çorlu 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yeniden görüldü.

Duruşmada, Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nin bozma kararı okundu. Mısra Öz'ün avukatı, "Yargıtay bozma ilamı doğrultusunda müvekkilin beraatine karar verilsin" dedi.

"Ağır eleştiri niteliğindedir ve hakaret suçunun unsurları oluşmamıştır"

İddia makamı esas hakkındaki mütalasında şunları kaydetti:

"Sanık hakkında her ne kadar Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyetine Tren dosyası ile ilgili 'Misra Oz Sel' isimli hesabından Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazası ile ilgili 10/12/2019 tarihinde görülen duruşma sonrasında görevli yargı mensubu olan Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi hakimlerine hitaben 'Adalet aranırken yapılan usulsüzlüğe aldatmacaya göz yuman bir mahkeme heyeti var karşımızda. Sanık olması gereken tanıklara sorulacak soruları veren hakimle var adalet saraylarında.. ve bunu bugün bildirdiğimiz halde 3 maymunu oynamayı tercih eden bir heyet. Sarayın soytarıları' ve 'Adalet gözümüze bile bakmaya cesareti olamayan üç maymunun elinde bugün 'rayların altında kaldı' Oturdukları koltuktan ben utandım. Bu utançla yaşasınlar' şeklinde hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu, bu haliyle sanığığın kamu görevlisi olan Çorlu 1.Ağır Ceza Mahkemesi hakimlerine hitaben yapmış olduğu paylaşımlarla TCK 125/1,3-a,4,5,43/2 Del. 43/1 maddeleri uyarınca kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret suçunu işlediğinden bahisle kamu davası açılmış ise de; Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 01/10/2025 tarih, 2023/9199 esas ve 2025/14967 karar sayılı bozma kararında; hakaret fiilinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye yönelik olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövme fiilini oluşturması gerekmektedir. Yargılamaya konu somut olayda; sanığın katılana yönelik ifade ettiği ve mahkemece hakaret olduğu kabul edilen sözlerin; muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal ve yerinde görülmeyen gerekçeyle yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi, nedeniyle karar hukuka aykırı bulunduğunun belirtilmesi karşısında sanık üzerine atılı suçtan 5271 sayılı CMK'nun 223/2-a maddesi uyarınca beraatine karar verilmesi kamu adına talep ve esas hakkında mütalaa olunur."

Mahkeme heyeti de Mısra Öz'ün beraatine hükmetti.

Kaynak: ANKA