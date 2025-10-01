Çorlu Havalimanı'nda Kaza Kırım ve Yangınla Mücadele Tatbikatı

TEKİRDAĞ'da Çorlu Atatürk Havalimanı 'nda 'Kaza Kırım ve Yangınla Mücadele Tatbikatı' gerçekleştirildi. Tatbikatta senaryo gereği kaza kırıma uğrayan uçakta çıkan yangın söndürüldü, yaralanan 35 kişi hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı'nda, Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele personeli tarafından 'Kaza Kırım ve Yangınla Mücadele Tatbikatı' gerçekleştirildi. Havalimanında kaza kırıma uğrayan bir uçakta çıkan yangına karşı tecrübe kazanmaları ve ARFF araçlarının performansının denenmesi amacıyla düzenlenen tatbikata Havalimanı Müdürü Ahmet Gündoğmuş, Havalimanı Emniyet Müdürü Adem Bayrak ve personel katıldı.

UÇAK PİSTTEN ÇIKTI

Senaryo gereği içinde Esenboğa-Çorlu uçuşunu yapan KHY Hava Yolları'na ait, içinde 110 yolcu ve 6 mürettebat olmak üzere toplam 116 kişi bulunan uçak, piste yaklaşırken motor arızası nedeniyle acil iniş yaptı. İhbar sonrası acil durum ilan edilirken, uçak pist eşiğinden itibaren sürüklenerek saat 14.00'te acil iniş yaptı. Pistten yaklaşık 1,5 kilometre sonra durabilen uçağın motor ve kuyruk bölümünde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Ekipler tarafından uçaktan yaralı olarak çıkarılan 10'u ağır, 35 kişi, ambulanslarla hastanelere sevk edilirken 81 kişi ise yara almadan kurtuldu. Havalimanının pisti, bir süreliğine uçak iniş-kalkış trafiğine kapatıldı. Tatbikat, yaklaşık 1 saat sürdü.

Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı Müdürü Ahmet Gündoğmuş, tatbikatın başarıyla sonuçlandığını söyleyerek, "Senaryo gereği içinde toplam 110 yolcu, 6 mürettebat bulunan uçak, piste yaklaşırken acil durum deklare etti ve onu derhal bize bildirdi. Biz de gerekli tedbirleri alarak pistin 1500'üncü metresinde durabilen uçağı, acil müdahaleyle, sol kanat ve motorunda yangın çıkan uçağı söndürdük. İçinde 10'u ağır olmak üzere maalesef 35 yaralının, hastaneye sevkini başarıyla gerçekleştirdik" dedi.