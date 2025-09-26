Çorlu'da Yol Çalışmaları ve Ergene'de Yeni Düğün Salonları Projeleri Devam Ediyor

Çorlu'da yol çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda altyapı ve üstyapı kalitesinin artırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Belirlenen program dahilinde gerekli bölgelere sırasıyla müdahale edileceğini aktaran Sarıkurt, yapılan çalışmaları yakından takip etiğini kaydetti.

Halkın şikayetlerinin de yapılan çalışmalara yön verdiğini ifade eden Sarıkurt, "Hemşehrilerimizin ve kıymetli esnafımızın daha güvenli ve modern yollara kavuşması için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor." diye konuştu.

Ergene'de yeni düğün salonları hizmete giriyor

Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, projelerini hayata geçirdiklerini bildirdi.

Topak, yaptığı açıklamada, ilçeye yeni düğün salonları kazandırdıklarını belirtti.

İlçe halkının özel günlerini daha güzel ortamlarda kutlayabilmesi için söz verdikleri düğün salonlarının inşasını tamamladıklarını aktaran Topak, "Mevcut düğün salonlarımızı da yeniliyor, ışıklandırma eksiklerini gidererek halkımızın hizmetinize sunuyoruz. Bunlarla sınırlı kalmayacağız. Çok yakında 750 kişilik Karamehmet Açık Düğün Salonu, Ahimehmet Açık Düğün Salonu, Velimeşe Açık-Kapalı Düğün Salonu projelerimizin de çalışmalarını tamamlayarak en kısa sürede temellerini atacağız. Hayalini kurduğumuz modern kent Ergene için çalışmalarımız aralıksız sürmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.