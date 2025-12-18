Tekirdağ-Çorlu'da sis nedeniyle eğitim uçuşları iptal edildi

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metrenin altına düştü. Çorlu Atatürk Havalimanı'nda yapılması planlanan eğitim uçuşları iptal edildi.

Çorlu'da sabah saatlerinde başlayan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin 20 metrenin altına düştüğü ilçede, trafikte sürücüler zor anlar yaşadı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı noktalarda önlem aldı, trafikteki sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Çorlu Atatürk Havalimanı'nda bugün yapılması planlanan eğitim uçuşları iptal edildi. Hava sıcaklığının 2 derece olduğu ilçede, sisin ilerleyen saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Haber- Kamera: Mehmet YİRUN-Mehmetcan ARSLAN / ÇORLU (Tekirdağ),