Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda, araçlarında uyuşturucu hap bulanan 2 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sokak satıcılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Düzenlenen operasyonda, araçlarında uyuşturucu hap ele geçirilen 2 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
