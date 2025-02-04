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Bir ailenin ölümüne neden olan alkollü sürücüye ödül gibi ceza

Bir ailenin ölümüne neden olan alkollü sürücüye ödül gibi ceza
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Tekirdağ'da çarptığı otomobilde aynı aileden biri 6 aylık bebek olmak üzere 4 kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücü, ikinci kez hakim karşısına çıktı. "Çok pişmanım" diyen sürücü, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde 11 Ekim 2024'te korkunç bir kaza meydana geldi. Babaeski'de yaşayan Çetin Karakuş (60) ve Çiğdem Karakuş (53), Çorlu'da ikamet eden kızları Çisem Meriç'i (30) ziyaret etti. Torunları 6 aylık Aras Meriç bebek gece rahatsızlanınca, çift ile kızları Çisem Meriç, bebeği hastaneye götürmek üzere yola çıktı.

Bir ailenin ölümüne neden olan sürücüye ödül gibi ceza

BİR AİLE HAYATINI KAYBETTİ

Çetin Karakuş'un idaresindeki 39 DK 850 plakalı otomobile, kavşakta kırmızı ışıkta beklerken hızla gelen Faruk Aksan'ın (35) kullandığı41 VV 964 plakalı otomobil yandan çarptı. Karakuş'un kullandığı otomobil 50 metre kadar sürüklendi. Çiğdem Karakuş ile kızı Çisem Meriç kaza yerinde, Çetin Karakuş ile 6 aylık Aras Meriç bebek ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bir ailenin ölümüne neden olan sürücüye ödül gibi ceza

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ İKİNCİ KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

1.97 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Faruk Aksan tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme" suçundan hakkında dava açılan Faruk Aksan, ikinci duruşmaya çıktı.

"PİŞMANIM" DEDİ, 10 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlanan Aksan, "Pişmanım, çok pişmanım. Hayatım boyunca ben bu vicdan azabı ile yaşayacağım. Olay günü hiç yola çıkmak istemedim. Eşim sara hastası (epilepsi) olduğu için rahatsızlandı. 3 yaşındaki oğlum ile evdeydiler. Ben onun için yola çıkmak zorunda kaldım. O kadar çok üzgünüm ki anlatamam, çok pişmanım" dedi. Mahkeme, Faruk Aksan'ı 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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