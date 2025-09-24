Haberler

Çorlu'da Trafik Denetimi: 20 Sürücüye 80 Bin TL Ceza

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 20 sürücüye alkollü araç kullanma, emniyet kemeri takmama ve ehliyetsiz araç kullanma suçlarından toplamda 80 bin TL ceza uygulandı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin yaptığı denetimlerde, 20 araç sürücüsüne yaklaşık 80 bin TL ceza uygulandı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri ilçe girişinde, sürücülere yönelik denetim yaptı. Yapılan kontrollerde 100 araç durdurularak sorgulandı. Denetimlerde 20 araca alkollü araç kullanmaktan, emniyet kemeri takmamaktan ve ehliyetsiz araç kullanmaktan yaklaşık 80 bin TL ceza uygulandı. Ekipler, alkollü sürücülere ve trafik kurallarına uymayanlara karşı denetimlerin sıklaştırıldığını aktardı.

Haber- Kamera: Mehmetcan ARSLAN/ÇORLU(Tekirdağ),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
