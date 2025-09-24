Çorlu'da Trafik Denetimi: 20 Sürücüye 80 Bin TL Ceza

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin yaptığı denetimlerde, 20 araç sürücüsüne yaklaşık 80 bin TL ceza uygulandı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri ilçe girişinde, sürücülere yönelik denetim yaptı. Yapılan kontrollerde 100 araç durdurularak sorgulandı. Denetimlerde 20 araca alkollü araç kullanmaktan, emniyet kemeri takmamaktan ve ehliyetsiz araç kullanmaktan yaklaşık 80 bin TL ceza uygulandı. Ekipler, alkollü sürücülere ve trafik kurallarına uymayanlara karşı denetimlerin sıklaştırıldığını aktardı.

Haber- Kamera: Mehmetcan ARSLAN/ÇORLU(Tekirdağ),