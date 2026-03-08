Haberler

Sokak ortasında darbedildi; o anlar kamerada

Çorlu ilçesinde Aydın Taksim, yanından geçerken laf atan 3 gençle tartıştı. Kavga sırasında Taksim darbedilirken, güvenlik kameraları olayı kaydetti. Taksim, hastaneye kaldırıldı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Aydın Taksim (61), sokak ortasında çıkan kavgada 18 yaşından küçük 3 kişi tarafından darbedildi. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Çorlu ilçesi Cemaliye Mahallesi Köprü Sokak'ta meydana geldi. Aydın Taksim, sokakta yürürken yanından geçerken kendisine laf atan 3 kişiye tepki gösterdi. Tartışmanın büyümesi üzerine yaşları 18 yaşından küçük olduğu değerlendirilen 3 kişinin yumruklu ve taşlı saldırısına uğrayan Taksim'in sol gözünde morluk oluştu. Aydın Taksim'in darbedildiğini gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Taksim, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Haber- Kamera: Mehmetcan ARSLAN/ÇORLU(Tekirdağ),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
