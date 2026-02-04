Haberler

Çorlu'da fırtınaya hayatı olumsuz etkiledi

Çorlu'da saatteki hızı 70 km'ye ulaşan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, ekiplerin olaylara müdahale ettiğini ve can kaybı yaşanmaması için önlemler aldıklarını açıkladı.

Çorlu'da saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar ve fırtınanın hayatı olumsuz etilediği belirtildi.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, olası can ve mal kayıplarının önüne geçmek amacıyla Park ve Bahçeler, Fen İşleri ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin eş zamanlı olarak sahaya yönlendirildiğini belirtti.

Fırtınanın kent genelinde hayatı olumsuz etkilediğini kaydeden Sarıkurt, ekiplerin süreci başarıyla yönettiğini ifade etti.

Sarıkurt, "Fırtınanın en ciddi etkileri Seymen ve Cemaliye mahallelerinde görüldü. Devrilen ağaçlar ekiplerimiz tarafından kontrollü şekilde kaldırıldı. Kent genelinde gerekli müdahaleler kısa sürede tamamlandı." dedi.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
