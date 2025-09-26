Çorlu'da Selfie Park Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yapımı devam eden "Selfie Park"taki çalışmaları inceledi.

Sarıkurt, yaptığı yazılı açıklamada, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarıyla parkın kısa sürede Çorlu halkının hizmetine sunulmasının hedeflendiğini belirtti.

Parkın, Çorlu'nun en güzel sosyal donatı alanlarından biri olacağını aktaran Sarıkurt, "Parkımızdaki çalışmalar hızla devam ediyor. Burası Çorlu ve bölge halkı için çok güzel bir mekan haline gelecek. Çalışmaların hızla ilerlemesinden büyük mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

Ergene'de zabıta denetimleri devam ediyor

Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri pazar yerlerinde denetlemelerini sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Pazar Yerleri Uygulama Yönetmeliği kapsamında yapılan denetimlerde zabıta ekipleri, esnafı, satış esnasında terazilerin tezgah önlerinde vatandaşın görebileceği konumda olması, etiketlerdeki rakamların anlaşılır olması, tezgahların temiz ve düzenli olması gibi konularda uyardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediyesi Başkanı Müge Yıldız Topak, pazar yerlerinde sağlıklı ve güvenilir ürün satışının önemli olduğunu belirtti.

Vatandaşların alışverişlerini güven içinde yapabilmeleri için zabıta ekiplerinin denetimlerini aralıksız sürdürdüğünü aktaran Topak, "Pazar yerlerinde düzeni sağlamak ve vatandaşlarımızın mağduriyetini önlemek adına kurallara aykırı hiçbir uygulamaya müsaade etmeyeceğiz. Vatandaşlarımızın güvenilir gıda ürünlerine ulaşması ve pazar düzeninin korunması için denetimlerimiz düzenli aralıklarla devam edecek." ifadelerini kullandı.