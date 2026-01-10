Haberler

Trakya'da sağanak etkili oldu

Güncelleme:
Çorlu'da öğleden sonra etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Sürücüler zor anlar yaşarken, ekipler önlem almak zorunda kaldı.

ÇORLU'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU

Trakya'yı etkisi altına alan sağanak, öğleden sonra Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde de etkili oldu. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara sığındı. Bazı cadde ve sokaklar su ile kaplanırken; sürücüler zor anlar yaşadı. Yağıştan dolayı rögarlar taşarken; yoğun su birikintilerinin olduğu bölgelerde ekipler önlem aldı.

Mehmetcan ARSLAN/ÇORLU (Tekirdağ),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
