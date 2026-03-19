Çorlu'da Pitbull cinsi köpek 'Reis'i ağır yaraladı, sahibine ceza

Çorlu'da Pitbull cinsi köpek 'Reis'i ağır yaraladı, sahibine ceza
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, yasaklı Pitbull cinsi köpek, sahibi ağızlık takmadan sokağa çıkardığı sırada başka bir köpeğe saldırdı. Saldırıda yaralanan köpek ise tedavi altına alındı. Pitbull'un sahibi 95 bin 589 lira ceza aldı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde saldırdığı 'Reis' isimli köpeği ağır yaralayan yasaklı Pitbull cinsi köpeğe el konuldu, sahibi Azra Nur A.'ya 95 bin 589 lira ceza uygulandı.

Olay, dün ilçenin Reşadiye Mahallesi Yunus Emre 5'inci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; sahibi Azra Nur A., Pitbull cinsi köpeğini gezdirmek için ağızlığı olmadan sokağa çıkardı. Bu sırada Pitbull, dışarıdaki Hanife Tosun'un 'Reis' isimli köpeğine saldırdı. Çevredekilerin müdahalesiyle Tosun'un köpeği, saldırıdan ağır yaralı kurtarıldı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen olayın ardından Reis, Çorlu Belediyesi'ne bağlı barınak görevlilerince tedavi altına alınmak üzere götürüldü. Reis'in sahibi Hanife Tosun, köpeğinin saldırıda ağır yaralandığını belirterek, "Saldıran köpeğin ağızlığı falan hiçbir şeyi yoktu. Köpeğimiz yaşıyor ama çok ağır yaralı. İnsanlar apartmandan çıkarken korkuyorlar. Evde Pitbull mu bakılır?" diye konuştu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Tekirdağ Valiliği'nden de konuya ilişkin yapılan açıklamada, "18.03.2026 günü Çorlu ilçemizde Pitbull cinsi köpek başka bir köpeğe saldırmıştır. Olay günü Çorlu Belediyesi ekiplerince Pitbull cinsi köpek belediye hayvan barınağına alınmış, köpek sahibine 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 14'üncü Maddesi gereğince idari yaptırım uygulanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. El konulan Pitbull'un sahibi Azra Nur A.'ya 95 bin 589 lira para cezası uygulandı. Azna Nur A., ifadesinde; köpeği İstanbul Gaziosmanpaşa'dan aldığını, ailesinin istememesi üzerine Çorlu'daki evine getirdiğini ve gezdirirken başka bir köpeğe saldırdığını söylediği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'dan ABD ve İsrail'e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz

Savaşın 20. gününde tarihi rest: Sizi bu topraklara gömeceğiz
ABD'den İran'ın hedef tahtasına oturttuğu ülkedeki vatandaşlarına çağrı: Oradan ayrılın

İran'ın hedefe koyduğu ülkedeki vatandaşlarına "Kaçın" dedi
12 ülkeden İran'a çağrı! Bakan Fidan, metni görünce hemen müdahale etmiş

12 ülkeden İran'a çağrı! Fidan, metni görünce hemen müdahale etmiş
Asıl büyük dalga yolda! Dev bankadan kıyamet senaryosu

Asıl büyük dalga yolda! Dev bankadan kıyamet senaryosu
Tülin Şahin'den üzen haber! 'Aynı gerçekle ben de karşılaştım' diyerek duyurdu

Tülin Şahin'den üzen haber: Aynı gerçekle ben de karşılaştım
Steven Gerrard'dan Galatasaray hakkında skandal sözler

Gerrard'dan Galatasaray hakkında skandal sözler
Adalet Bakanı Akın Gürlek oyunculuk yapmış! İşte oynadığı dizi

Adalet Bakanı Akın Gürlek oyunculuk yapmış! İşte rol aldığı dizi
Asıl büyük dalga yolda! Dev bankadan kıyamet senaryosu

Asıl büyük dalga yolda! Dev bankadan kıyamet senaryosu
Gecenin kahramanı Uğurcan Çakır'dan paylaşım: Bir mesajı var

Gecenin kahramanı Uğurcan'dan flaş paylaşım
Ameliyat olan Noa Lang'tan ilk paylaşım

Yürekleri ağızlara getiren Noa Lang bu kez sevindirdi