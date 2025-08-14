Çorlu'da Otluk Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Çorlu'da Otluk Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otluk alanda çıkan yangında 5 konut ile 1 konteyner yanarken, yangın kontrol altına alındı. Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, can kaybı yaşanmadığını ve yangının nedeninin araştırılacağını açıkladı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, otluk alanda çıkan yangınında alevlerin sıçradığı 5 konut ile 1 konteyner yandı. Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yangının büyük çoğunlukla söndürüldüğünü ve kontrol altına alındığını söyledi. Sarıkurt, "İtfaiye ekiplerimiz, OSB'ler, havaalanı, kaymakam bey, emniyet müdürümüz, jandarma komutanımız, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye daire başkanımız sahada. Çamlık alanın hemen altında bir noktada başladığını ifade ediyor arkadaşlar. Rüzgar da çok kuvvetliydi. Hızlıca aşağı iniyor. 5 binamızın yanmasına sebep oluyor. Şu an hem park bahçeler ekipleri, hem de Büyükşehir Belediyesinin itfaiye ekipleri hem de OSB'den ve havaalanından arkadaşlar sahadalar. Büyük çoğunlukla söndürüldü. Az önce jandarma komutanımız bilgi verdi. 300 dönüm civarında anız alanı, 5 bina ve 1 konteyner yandı. Allah'a şükür can kaybı ya da yaralanma yok. Ama herkesin çok dikkatli olması gereken bir dönemden geçiyoruz. Havalar da çok sıcak ve kuru. Herkese büyük sorumluluk düşüyor. Bunca insan yangınla mücadele ediyor. Kameralar incelenecek, yangının neden çıktığı belirlenmeye çalışılacak. Zarar gören evlerimizi ziyaret ettik. Bir anaokulunda da zarar var. Bütün çalışma arkadaşlarımıza Allah kolaylık versin" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Balıkesir Sındırgı beşik gibi sallanıyor

Balıkesir beşik gibi! Saniyeler içinde peş peşe depremler
Adli Tıp: Murat Çalık'ın mevcut sağlık durumu cezaevinde kalmasına engel değil

Cezaevinde kalabilir mi? Adli Tıp, Murat Çalık için kararını verdi
Dünyanın gözü Alaska'daki zirvede! Trump, Putin'den istediği cevabı alamazsa gemiler yakılacak

Putin bunu yaparsa Trump toplantıyı anında terk edecek
Savcılık, Özel'in iddialarına yönelik soruşturma başlattı

Özgür Özel'in konuşması bitmeden savcılık düğmeye bastı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten boşanma iddialarına ilk yanıt

Günlerdir boşanacakları konuşuluyordu! İlk hamle geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.