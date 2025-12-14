Haberler

Çorlu'da Motosikletle Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü N.C.G., kaldırımdaki yayaya çarparak ağır yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü N.C.G. (22) savrulup kaldırımdaki yayaya çarptı. Ağır yaralanan N.C.G. hastaneye kaldırılırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Reşadiye Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. N.C.G. adlı kadının kullandığı motosiklet, M.K. idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı. Motosikletten savrulan N.C.G., kaldırımdaki yayaya çarptı. Yaya yere düşmekten son anda kurtuldu. Hafif ticari araç ise elektrik panosuna çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. N.C.G., ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan, kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, ticari araç sürücüsü N.K.'yi gözaltına alırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
title