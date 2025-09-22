Çorlu'da Metruk Yapılar Yıkıldı

Çorlu'da Hıdırağa Mahallesi'ndeki metruk yapılar yıkıldı.

Çorlu Belediyesi ile Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü işbirliğindeki çalışmada, Hıdırağa Mahallesi'ndeki metruk binalar iş makineleri yardımıyla yıkıldı, hafriyat temizlendi.

Özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de katıldığı yıkım sırasında mahallenin giriş ve çıkışlarında şüpheli araç ve kişiler kontrol edildi.

Ekiplerce 6 metruk binanın yıkımı gerçekleştirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı da çalışmaları takip etti.

Turan gazetecilere, halk arasında "Kore Mahallesi" olarak bilinen Hıdırağa Mahallesi ile ilgili kötü söylem ve algının bulunduğunu belirtti.

Bu algının kaynağını incelemek ve müdahale etmek için yeni model çalışma usulüne geçtiklerini ifade eden Turanlı, "Kore Mahallesi denilen yer başta olmak üzere Tekirdağ'ın Aydoğdu Mahallesi'nde sürekli bu temaslarımızı ve dokunuşlarımızı yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

Turanlı daha sonra mahalleli ile bir araya geldi, çocuklarla sohbet etti.