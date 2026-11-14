Çorlu'da kuvvetli rüzgarda temas eden elektrik telleri kıvılcım çıkardı

Çorlu'da kuvvetli rüzgarda temas eden elektrik telleri kıvılcım çıkardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kuvvetli rüzgarda birbirine temas eden elektrik telleri kıvılcım çıkardı. Vatandaşları endişelendiren olaya polis, itfaiye ve TREDAŞ ekipleri sevk edildi; ekiplerin çalışmasıyla tellerin teması engellendi.
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgarda birbirine temas eden elektrik telleri kıvılcımlar çıkardı.
Çorlu'da yağmurun ardından gelen kuvvetli rüzgar etkili oldu. Akşam saatlerinde Havuzlar Mahallesi Karakaş Caddesi üzerinde birbirlerine temas eden elektrik telleri kıvılcımlar çıkardı. Kıvılcımların çevreyi aydınlattığını gören vatandaşları endişelendi. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve TREDAŞ ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla tellerin birbirlerine teması engellendi.
Haber: Mehmetcan ARSLAN/ÇORLU(Tekirdağ),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı