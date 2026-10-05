Çorlu'da karpuz yüklü kamyonetin kasasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

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TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, karpuz yüklü kamyonetin kasasında çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.

Çorlu'da pazarcılık yapan E.A., karpuz yüklediği 59 PZ 789 plakalı kamyonetini, Çobançeşme Mahallesi Atay Caddesi'nde park etti. Saat 09.30 sıralarında, kamyonetin kasasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin çalışmasıyla alevler, aracı sarmadan kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangında karpuzların bir kısmı ve kamyonetin kasası zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı