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Çorlu'da JASAT operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı, 813 uyuşturucu hap ele geçirildi

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Tekirdağ Çorlu'da JASAT ekiplerinin düzenlediği operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 3'ü kadın 5 şüpheli gözaltına alındı. İkamette 813 uyuşturucu hap ele geçirilirken zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, hakkında yakalama kararı bulunan 3'ü kadın 5 şüpheli Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Nusratiye Mahallesi'nde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Baskında, haklarında arama kaydı bulunan D.V., M.C.D., M.V., N.E. ve C.K. gözaltına alındı. İkamette yapılan aramada 813 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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