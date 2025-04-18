ABD, Husilerin kontrolündeki limanı vurdu! 38 kişi hayatını kaybetti

Savaş uçakları ülkeye bomba yağdırdı, en az 38 kişi hayatını kaybetti
Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir

Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir
Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatından 'masumiyet karinesi' vurgusu

Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatından çok konuşulacak uyarı
Sağlık Bakanı Memişoğlu Sırrı Süreyya Önder'in son durumunu açıkladı

Sağlık Bakanı, Sırrı Süreyya Önder'in son durumunu açıkladı

Çorlu'da İyilik Mağazası Açıldı

Çorlu'da İyilik Mağazası Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, ihtiyaç sahiplerine hizmet verecek İyilik Mağazası'nı Çorlu'da açtı. Derneğin Tekirdağ İl Başkanı Murat Vakitçi, mağazanın amacı ve ihtiyaç sahipleriyle ilgili bilgi verdi. Ayrıca, dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirme çalışmaları da yürütüldü.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince Çorlu'da "İyilik Mağazası" açıldı.

Cansuyu Derneği Tekirdağ İl Başkanı Murat Vakitçi, Reşadiye Mahallesi'ndeki açılışta, katılımcıları bilgilendirdi.

Önemli bir açılış yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Vakitçi, "Tespit ettiğimiz ihtiyaç sahipleri, buraya gelip mağazamızdan hem kendilerine hem de çocuklarına giyim eşyası alabiliyor. İhtiyaç sahiplerini belirlerken, muhtarlarımız, okul müdürlerimiz, imamlarımız, kaymakamlık uhdesindeki diğer sivil toplum kuruluşları ile birlikte bir liste oluşturuyoruz. Bu listede arkadaşlarımız ihtiyaç sahiplerini buraya davet edip konuyla ilgili bilgi veriyorlar." dedi.

Vakitçi, yurtdışı su kuyusu, kurban faaliyetleri, gıda faaliyetleri, kalıcı eserler, sağlık hizmetleri, sünnet operasyonları ve daha birçok konuda yardımlarının ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını ifade etti.

-Şarköy'de polis ekipleri dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirme yaptı

Şarköy ilçesinde polis ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

Esnaf ve vatandaşlarla görüşen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık olaylarına karşı uyarılarda bulundu.

Ekipler, bilgilendirici broşür dağıttı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.