Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince Çorlu'da "İyilik Mağazası" açıldı.

Cansuyu Derneği Tekirdağ İl Başkanı Murat Vakitçi, Reşadiye Mahallesi'ndeki açılışta, katılımcıları bilgilendirdi.

Önemli bir açılış yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Vakitçi, "Tespit ettiğimiz ihtiyaç sahipleri, buraya gelip mağazamızdan hem kendilerine hem de çocuklarına giyim eşyası alabiliyor. İhtiyaç sahiplerini belirlerken, muhtarlarımız, okul müdürlerimiz, imamlarımız, kaymakamlık uhdesindeki diğer sivil toplum kuruluşları ile birlikte bir liste oluşturuyoruz. Bu listede arkadaşlarımız ihtiyaç sahiplerini buraya davet edip konuyla ilgili bilgi veriyorlar." dedi.

Vakitçi, yurtdışı su kuyusu, kurban faaliyetleri, gıda faaliyetleri, kalıcı eserler, sağlık hizmetleri, sünnet operasyonları ve daha birçok konuda yardımlarının ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını ifade etti.

-Şarköy'de polis ekipleri dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirme yaptı

Şarköy ilçesinde polis ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

Esnaf ve vatandaşlarla görüşen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık olaylarına karşı uyarılarda bulundu.

Ekipler, bilgilendirici broşür dağıttı.