Çorlu'da Etkili Sis Eğitimi Uçuşlarını İptal Ettirdi

Çorlu'da Etkili Sis Eğitimi Uçuşlarını İptal Ettirdi
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metrenin altına düştü, bu durum eğitim uçuşlarının iptaline yol açtı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde etkili olan sis nedeniyle Çorlu Atatürk Havalimanı'nda planlanan eğitim uçuşları iptal edildi.

Çorlu'da sabah saatlerinde etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin yer yer 50 metrenin altına düştüğü ilçede, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Sis nedeniyle Çorlu Atatürk Havalimanı'nda yapılması planlanan eğitim uçuşları iptal edildi. Hava sıcaklığının 19 derece olduğu ilçede sis ilerleyen saatlerde etkisini kaybetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
