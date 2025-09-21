Çorlu'da Anız Yangını Kontrollü Hale Getirildi

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesindeki çıkan anız yangını, alevler bölgedeki çiftliklere ulaşmadan kontrol altına alındı.

Sarılar Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki çiftlikler mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çiftliklerin de bulunduğu geniş alana yayıldı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 2 saat süren çalışmayla çiftlikler bölgesine ulaşmadan kontrol altına aldı.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.