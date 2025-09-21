Haberler

Çorlu'da Anız Yangını Kontrollü Hale Getirildi

Çorlu'da Anız Yangını Kontrollü Hale Getirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan anız yangını, çiftliklere ulaşmadan kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri, yangını rüzgarın etkisine rağmen başarılı bir şekilde söndürdü.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesindeki çıkan anız yangını, alevler bölgedeki çiftliklere ulaşmadan kontrol altına alındı.

Sarılar Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki çiftlikler mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çiftliklerin de bulunduğu geniş alana yayıldı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 2 saat süren çalışmayla çiftlikler bölgesine ulaşmadan kontrol altına aldı.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Otomobil şarampole yuvarlandı! 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Şarampole yuvarlanan otomobil 3 kişiye mezar oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aileler dikkat! İki ürünün satışı yasaklandı, toplatılıyor

Aileler dikkat! İki ürünün satışı yasaklandı, toplatılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.