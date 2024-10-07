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Çorlu Belediyesi'nden Eğitime Destek: Temizlik Malzemesi Yardımı

Çorlu Belediyesi'nden Eğitime Destek: Temizlik Malzemesi Yardımı
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Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, 'Okullarımızın Yanındayız' projesi kapsamında ilçedeki devlet okullarına 500 bin liralık temizlik malzemesi yardımı yapacaklarını duyurdu. Sarıkurt, belediyenin eğitim alanında her türlü desteği vermeye çalıştığını belirtti.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Okullarımızın Yanındayız" projesi kapsamında ilçedeki okullara temizlik malzemesi yardımı yapılacağını bildirdi.

Sarıkurt, yaptığı yazılı açıklamada, belediye olarak okullara her türlü desteği vermeye çalıştıklarını belirtti.

Projeyle ilgili Çorlu Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısında oy birliğiyle karar alındığını aktaran Sarıkurt, "Alınan karar doğrultusunda 'Okullarımızın Yanındayız' projesi kapsamında Çorlu'da eğitim veren devlet okullarına 500 bin liralık temizlik malzemelerini temin ederek teslim edeceğiz. Bu duyarlılıkları ve desteklerinden dolayı tüm meclis üyelerimize kıymetli hemşerilerim adına çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Ergene'de doğal gaz hattı çalışmaları sürüyor

Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, ilçedeki doğal gaz hattı çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Toprak, yaptığı yazılı açıklamada, doğal gazın bulunmadığı Kırkgöz Mahallesi'ndeki çalışmalarda sona gelindiğini belirtti.

İlçe genelinde çalışmaların süreceğini aktaran Toprak, "19 Mayıs'ta ilk kazmasını vurduğumuz doğal gaz hattı projemizde mutlu sona ulaştık. Kısa süre içerisinde Kırkgöz Mahallemize doğalgaz hattımızı çektik. Hemşerilerimize ulaştıracağımız doğalgaz ile onların yaşam kalitelerini artıracağız. Çalışma yaptığımız yollarımıza da tam 2 hafta içerisinde kilit parke taşı döşeyerek hemşehrilerimize hizmet ettik. Ergene'miz için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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