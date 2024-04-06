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Çorlu Belediyesi İftar Programı Düzenledi

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Çorlu Belediyesince iftar programı düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen iftar öncesi Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, katılanlarla sohbet etti.

Tasavvuf müziği konserinin de yer aldığı iftara yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Sarıkurt, her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazanda iftar programı düzenlediklerini belirterek, "Amacımız ramazanın güzelliğini birlik ve beraberlik içerisinde, bu aya yakışır şekilde idrak etmek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu yıl birçok mahallede ve bölgede toplu iftarlar düzenledik. Bundan sonraki yıllarda da toplu iftarlarımız devam edecek." diye konuştu.

Sarıkurt ve meclis üyeleri mazbatalarını aldı

Çorlu Belediye Başkanı seçilen Ahmet Sarıkurt ve belediye meclis üyeleri, düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.

Çorlu Adalet Sarayı Konferans Salonu'nda düzenlenen törende Çorlu 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Nermin Tuna Köprülü ve Çorlu 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Eyüp Taşar, Sarıkurt ve belediye meclis üyelerine mazbatalarını teslim etti.

Sarıkurt, seçimlerde emek veren ilçe seçim kurulu üyelerine, emniyet mensuplarına, sandık görevlilerine ve vatandaşlara teşekkür ederek yeni dönemde birlikte görev yapacağı meclis üyelerine de başarılar diledi.

Mazbata teslim töreninin ardından Sarıkurt, Çorlu Belediyesi Meclis Salonu'nda belediye meclis üyeleri ile bir araya geldi.

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Kaynak: AA / Güncel

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