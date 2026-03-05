Haberler

Tekirdağ'dan kısa kısa

Çorlu Belediye Meclisi, Başkan Vekili Ramazan Sezer başkanlığında düzenlenen toplantıda gündem maddelerini görüşerek karara bağladı. İftar programları için meclis üyelerine gri pasaport verilmesi oybirliğiyle kabul edildi. Ayrıca taşınmaz tahsisi, satın alınması ve ağaçlandırma çalışmaları için belediye başkanına yetki verilmesi de kabul edildi. Zabıta ekipleri ise pazarlarda denetimlerini sürdürüyor.

Çorlu Belediye Meclisinin mart ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi.

Çorlu Belediye Başkan Vekili Ramazan Sezer başkanlığında yapılan toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda, Bulgaristan'ın Dobriç ve Silistre kentlerinde düzenlenecek iftar programlarına katılacak 26 meclis üyesine, yol giderlerini kendileri karşılamak şartıyla gri pasaport verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Ayrıca bazı taşınmazların tahsisi, satın alınması ve ağaçlandırma çalışmaları için belediye başkanına protokol yapma yetkisi verilmesine ilişkin maddeler de oy birliğiyle kabul edildi.

- Çorlu'da zabıta denetimleri sürüyor

Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, semt pazarlarında terazi denetimi gerçekleştirdi.

Denetimlerde pazarcı esnafının kullandığı ölçü ve tartı aletleri kontrol edildi.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, vatandaşların aldıkları ürünlerin ağırlığından şüphe etmeleri durumunda pazar yerlerinde kurulan kontrol terazilerini kullanabileceklerini belirtti.

Zabıta ekipleri, denetimlerin periyodik olarak sürdürüleceğini bildirdi.

