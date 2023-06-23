Çorlu Belediye Başkanı Personelle Bayramlaştı

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Kurban Bayramı öncesinde Meclis Salonu'nda personel ile bayramlaştı. Bayramlaşma törenine Başkan Sarıkurt'un yanı sıra Çorlu Belediye Başkan Yardımcıları Adnan Kum, Güner Çetin, Oktay Çolpan, İbrahim Turgut Bolat ve Hakan Öztürk; belediye meclis üyeleri, daire müdürleri ve belediyenin çeşitli birimlerinde görevli personel katıldı. Başkan Sarıkurt, bayramlaşma töreninin ardından yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin yaşandığı, toplumu birbirine sımsıkı bağlayan ve sevgiyle kucaklaştıran bir bayrama daha erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, hem personelin hem de Çorlu halkının bayramını kutladı.