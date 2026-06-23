İngiltere İşçi Partisinin eski lideri Corbyn, Starmer döneminde fırsatların kaçtığını söyledi Açıklaması

İngiltere İşçi Partisi liderliğinden istifa eden Başbakan Keir Starmer'ın bu koltuğu devraldığı Jeremy Corbyn, Starmer döneminde fırsatların kaçtığını belirterek, benzer şekilde parti baskısına kendisinin de maruz kalmasıyla ilgili "Bu hissi ben de biliyorum." dedi.

İşçi Partisinin önceki lideri Jeremy Corbyn, Starmer'ın parti üyelerinin gelecek seçimde partiye liderlik etmemesi talebini dikkate alarak görevinden istifa ettiğini açıklamasını AA muhabirine değerlendirdi.

Starmer'ın yeni İşçi Partisi lideri seçilene kadar başbakanlık görevini sürdüreceğini hatırlatan Corbyn, İşçi Partisinin büyük bir meclis çoğunluğuna sahip olmasına işaret ederek "Ne yazık ki Starmer dönemi büyük oranda kaçırılmış fırsatların dönemidir." diye konuştu.

Corbyn, "Britanya'da hala çok korkunç seviyede çocuk yoksulluğu var. Medeni haklarımız hala saldırı altında. Hükümetimiz İsrail'e silah satışını ve Gazze'deki savaşa desteğini sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

"İnsanların samimiyetsiz olduğunu söylüyor. Bu hissi biliyorum"

Sonucunda İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrıldığı 2016'daki Brexit referandumu öncesi yeteri kadar AB'de kalma yanlısı kampanya yürütmediği için eleştirilen Corbyn'e karşı lideri olduğu İşçi Partisinden istifa çağrıları gelmişti.

Bu dönemde Corbyn'in toplumu ikna edemediğini savunan parti içi muhalefetin başını çeken Gölge Dışişleri Bakanı Hillary Benn, Corbyn tarafından görevinden alınmıştı.

Corbyn'in istifasını isteyen 60 İşçi Partili milletvekili, Benn'in görevden alınmasına tepki göstererek partide yürüttüğü görevlerinden istifa etmişti. Bunların arasında Gölge Göç Bakanı Starmer da vardı.

Kendisini istifaya davet eden 172 milletvekiline karşı Corbyn, liderlik seçimini parti üyelerine yaptırarak yüzde 60'lık desteği arkasına almış ve bu krizden böyle çıkmıştı. Corby, diğer yıllarda bu dönemde yaşananları kendisine karşı bir "darbe" olarak nitelemişti.

Starmer'ın da parti içinden gelen istifa talepleri sonrasında görevden ayrılmasıyla ilgili Corbyn, "(Starmer) Kendisi insanların ona karşı samimiyetsiz olduğunu söylüyor. Bu hissi biliyorum." yorumunu yaptı.

Partililer başka liderle gelecek seçime girmek istediği için istifa etti

Ekonomik göstergeler, Jeffrey Epstein bağlantılı Peter Mandelson'ı Washington'a büyükelçi olarak ataması ve mayıstaki yerel seçim mağlubiyeti ardından Starmer'ın artık bu göreve uygun olmadığını belirten parti içi muhalefetin sesi daha gür çıkmaya başladı.

Atılan adımlar ve alınan tüm olumsuz sonuçlar, halkta ve parti içinde Starmer yönetimine karşı tepkinin büyümesine neden oldu.

Açık şekilde Starmer'a istifa çağrısı yapanlar arasında Sağlık Bakanı Wes Streeting, İskoçya İşçi Partisi lideri Anas Sarwar ve bir skandalla görevinden ayrılan Başbakan Yardımcısı Angela Rayner yer aldı.

Kulislere ise Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, İçişleri Bakanı Shabana Mahmood, Enerji Güvenliği ve Sıfır Emisyon Bakanı Ed Miliband ve Başbakan'ın bazı özel danışmanlarının istifa çağrısı yaptığı yansıdı.

Starmer dün yaptığı açıklamada partisinin bir sonraki seçime başka bir ismin liderliğinde girmek istediğini belirterek İşçi Partisi liderliğinden ayrıldığını açıkladı.

Yeni lider seçilene kadar başbakanlığı sürdüreceğini ifade eden Starmer, adından da iktidarı düzenli şekilde devretmek için elinden geleni yapacağını aktardı.