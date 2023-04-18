Çorbacıdaki cinayetin sanığı: Bıçağı hedef gözetmeden rastgele salladım

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde geçen yıl ekim ayında, çorbacıda tartıştığı Uğur Kararmış'ı (35) bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Serkan Köse (39), duruşmadaki savunmasında, "Uğur'un elinde herhangi bir kesici alet...

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde geçen yıl ekim ayında, çorbacıda tartıştığı Uğur Kararmış'ı (35) bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Serkan Köse (39), duruşmadaki savunmasında, "Uğur'un elinde herhangi bir kesici alet olabileceğini düşündüm. Bu nedenle bıçağın ağız kısmını hedef gözetmeden rastgele salladım. İki üç kez salladıktan sonra bizden ayrıldı ve yürüyerek yanımızdan gitti. Sonradan kan kaybından ölmüş" dedi.

Olay, geçen yıl 25 Ekim'de Çaycuma ilçesi Perşembe-Kozcağız yolu üzerindeki bir çorbacıda meydana geldi. Uğur Kararmış ve arkadaşı A.S. (38) ile lokantada yan masada oturan Serkan Köse ve arkadaşı Emre Ç. (31) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Serkan Köse tezgahtan bıçağı alıp, arkadaşı Emre Ç.'ye vuran Uğur Kararmış'ı bıçakladı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Kararmış, kurtarılamadı. Jandarmaya teslim olan Serkan Köse ve Emre Ç. tutuklandı. İki şüpheli hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Emre Ç. avukatının itirazı üzerine ilk duruşmadan önce tahliye edildi.

Sanık avukatı, müvekkilinin 6 aydır tutuklu olduğunu, aralarında husumet bulunmaması ve ölenin olay yerinden yürüyerek uzaklaşması nedeniyle eylemin kasten yaralama olabileceğini belirterek, Köse'nin tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, Serkan Köse'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek ifadesi alınamayan diğer sanık Emre Ç. ile tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.