Çorba dağıtan belediye başkanı "Şunu çocuğa uzatır mısın?" dedi, sıradaki kimse ne dediğini anlamadı

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, sahur vakti vatandaşlara çorba dağıttığı esnada ilginç bir an yaşandı. Bir vatandaşın "Bir tane de ufaklığa alabilir miyim?" demesi üzerine Demir, sıradakilere "Şunu çocuğa uzatır mısın?" dedi. Ancak yabancı olduklarını için Demir'in isteğini anlamayan vatandaşlar çorbayı alarak devam etti.

Ramazan ayı vesilesiyle birçok belediye tarafından iftar ve sahur vakti vatandaşlara yemek servisi yapılırken, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir de bir çorba dağıtma standında görev aldı.

"ŞUNU ÇOCUĞA UZATIR MISIN?"

O anlarda bir vatandaş, "Bir tane de ufaklığa alabilir miyim başkanım" dedi. Demir de sıradaki kişiye "Şunu çocuğa uzatır mısın?" diye sordu. Ancak çorbayı kendini alan kişi yabancı olduğu için denileni anlamayarak yoluna devam etti.

KENDİ DE GÜLDÜ

Aynı şey ikinci kez başına gelince Demir de gülmeye başladı, en sonunda çorbayı küçük çocuğa kendisi verebildi.