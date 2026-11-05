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COP31 zirvesinde 25 bin 739 emniyet personeli görev yapacak

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COP31 zirvesinde 25 bin 739 emniyet personeli görev yapacak
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ANTALYA'da 9- 20 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında 25 bin 739 emniyet personeli görevlendirildi.

ANTALYA'da 9- 20 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı ( Cop31 ) kapsamında 25 bin 739 emniyet personeli görevlendirildi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Antalya EXPO Fuar Alanı'nda düzenlenecek COP31 zirvesinin güvenliğine ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Küresel ölçekte stratejik öneme sahip bu dev organizasyonun huzurlu ve güvenli bir ortamda gerçekleşmesi için Emniyet Teşkilatımız tüm birimleriyle hazırlıklarını en üst düzeyde sürdürüyor. Devlet ve hükümet başkanları, bakanlar, üst düzey delegeler ve çok sayıda uluslararası sivil toplum temsilcisinin katılım sağlayacağı zirve boyunca, Emniyet Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda ve Antalya Emniyet Müdürlüğümüzün öncülüğünde kapsamlı bir güvenlik mimarisi oluşturuldu."

'25 BİN 739 PERSONEL GÖREVLENDİRİLDİ'

Zirve kapsamında alınan güvenlik önlemlerine ilişkin açıklamada daha sonra şu ifadelere yer verildi:

"Zirve süresince havalimanı karşılama noktalarından konaklama tesislerine, kritik ulaşım güzergahlarından ana etkinlik alanı olan EXPO Fuar Alanı ve çevresine kadar geniş bir sahada her detay titizlikle planlandı. Ülkemizin uluslararası alandaki prestijini ve güvenliğini doğrudan ilgilendiren bu tarihi organizasyonda; vatandaşlarımızın ve konukların huzurunu teminat altına almak, olası tüm risklerin önüne geçmek ve güvenlik süreçlerinin kesintisiz yürütülmesini sağlamak amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatının güçlü kadrolarından oluşan toplam 25 bin 739 personel sahada aktif olarak görevlendirilmiştir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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