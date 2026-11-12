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COP31 LİDERLER ZİRVESİ - Emine Erdoğan'dan COP31 Liderler Zirvesi açılışına ilişkin video paylaşımı:

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- "COP31, toprağı, suyu ve insan hayatını koruyan adımlarla anlam kazanacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ) Liderler Zirvesi açılışına ilişkin video paylaştı.

Emine Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde dün başlayan COP31 Liderler Zirvesi'ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından kesit ve programdan görüntüler yer aldı.

Paylaşımında, COP31'in "Diyalog, Uzlaşı, Aksiyon" temasını hatırlatan Emine Erdoğan, "COP31, toprağı, suyu ve insan hayatını koruyan adımlarla anlam kazanacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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