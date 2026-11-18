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BİRLEŞMİŞ Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın ( Cop31 ) maskotu caretta caretta, bu kez eğlenceli bir animasyon videosuyla ilgi odağı oldu. COP31'in sanal medya hesabında paylaşılan videoda, carettanın konferans alanındaki maceraları renkli görüntülerle anlatıldı.

Antalya'nın simgelerinden biri olan ve nesli tehlike altındaki deniz kaplumbağası caretta caretta, 9-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenen COP31'in maskotu olarak kullanılıyor. Dünyanın farklı ülkelerinden devlet başkanları, bakanlar, diplomatlar, bilim insanları, çevre örgütleri ve binlerce katılımcıyı buluşturan konferansta caretta karakteri, doğanın ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına dikkati çekiyor.

ANİMASYONLA SAHNEDE

COP31'in sanal medya hesabında yayınlanan 22 saniyelik animasyon videosunda, boynunda kırmızı beyaz fular bulunan, iri yeşil gözlü mavi caretta karakterinin konferans alanındaki eğlenceli maceraları anlatılıyor. Bitkiler ve çiçeklerle çevrili alanlarda oturan ve konferans katılımcılarının arasında dolaşan caretta, gerçek görüntülerle animasyonun bir araya getirildiği videoda farklı sahnelerde izleyenlerin karşısına çıkıyor.

HERKES ÇEKTİRİYOR

COP31'in maskotu yalnızca dijital ortamda değil, konferans alanında da ilgi görüyor. Caretta caretta kostümü giyen görevliler, konferansın farklı noktalarında katılımcılarla bir araya geliyor. Özellikle yabancı konukların ve ziyaretçilerin ilgi gösterdiği maskotla çok sayıda kişi hatıra fotoğrafı çektiriyor. Renkli görüntülerin yaşandığı alanda caretta karakteri, konferansın en dikkat çekici simgelerinden biri haline geldi.

ANTALYA'NIN SİMGESİ

Akdeniz'deki en önemli deniz kaplumbağası yuvalama alanlarından bazılarına ev sahipliği yapan Antalya, caretta carettalar açısından büyük önem taşıyor. Özellikle Belek, Kızılot, Çıralı ve Patara sahilleri, deniz kaplumbağalarının yumurta bıraktığı önemli kumsallar arasında bulunuyor. Her yıl binlerce caretta carettanın yuvaladığı Antalya kıyılarında, yumurtadan çıkan yavruların denize ulaşması için koruma çalışmaları yürütülüyor. İklim değişikliği, kıyı yapılaşması, ışık kirliliği ve insan faaliyetleri gibi tehditlerle karşı karşıya kalan deniz kaplumbağalarının COP31'e maskot olarak seçilmesi, konferansın doğa ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik mesajıyla da örtüşüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı