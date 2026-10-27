COP31 Belgesel Günleri Antalya'da başladı, Salda belgeseli Atlas'ta gösterildi

COP31 Belgesel Günleri Antalya'da başladı, Salda belgeseli Atlas'ta gösterildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
COP31 öncesi Antalya'da başlayan COP31 Belgesel Günleri'nde AA Productions'ın Salda Gölü'nü konu alan belgeseli Atlas Sineması'nda gösterildi. Yapım, Salda'nın Mars yüzeyiyle benzer yapısını bilimsel verilerle ele alıp gölün korunması gereken doğasına dikkati çekiyor.
Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ) öncesi, iklim krizinin farklı coğrafyalardaki etkilerini konu alan belgesellerin gösterildiği "COP31 Belgesel Günleri" başladı.
Etkinlik kapsamında AA Productions tarafından hazırlanan " Salda : A Bridge to the Red Planet" belgeseli Atlas Sineması'nda izleyiciyle buluştu.
Polat Vakfı ve Nakkaş Holding'in destekleriyle hazırlanan 72 dakikalık yapım, Burdur'daki Salda Gölü'nün Mars yüzeyiyle benzerlik gösteren jeolojik ve ekolojik yapısını bilimsel veriler ışığında ele alıyor.
Salda Gölü'nün korunması gereken özgün doğal yapısına dikkati çeken belgeselde, Türkiye ve ABD'den uzman bilim insanları, biyologlar, yer bilimciler, dalgıçlar ve NASA uzmanlarının değerlendirmelerine yer veriliyor.
Saygın uluslararası festivallerde gösterilen ödüllü yapımlara yer verilen etkinlik, yarın, 31 Ekim ve 1 Kasım'daki gösterimlerle devam edecek.