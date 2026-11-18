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(ANTALYA) - Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı ( Cop31 ) Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 kapsamında hayata geçirilen COPArt sergi alanını ziyaret etti.

İklim değişikliğinin etkilerini sanat aracılığıyla görünür kılmayı amaçlayan COPArt, Antalya'daki COP31 alanında ziyaretçileri ağırlıyor. Mukavvadan oluşturulan ormanlardan eriyen buzulları konu alan eserlere uzanan program, iklim krizinin doğa ve insan yaşamı üzerindeki etkilerini farklı sanatsal anlatımlarla ele alıyor.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da COPArt sergi alanını ziyaret ederek çalışmaları inceledi. Ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kurum, "Burada her eser, geleceğe bırakılan bir iz" ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na göre COPArt, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından "Türkiye'nin mirası" olarak kabul edilip gelecek iklim zirvelerine taşınacak.

Kaynak: ANKA